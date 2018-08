Kitajski predstavnik Ma Youqing je na odboru ZN za odpravo rasne diskriminacije v Ženevi dejal, da so strogi varnostni ukrepi v avtonomni pokrajini Xinjiang na skrajnem zahodu države potrebni zaradi boja proti ekstremizmu in terorizmu, da pa tarča ni nobena etnična skupina in da niso omejili verskih svoboščin.

»Prebivalci Xinjianga, vključno z Ujguri, uživajo enake svoboščine in pravice,« je zagotovil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Prvi dan razprave o stanja človekovih pravic na Kitajskem je v petek je članica odbora za odpravo rasne diskriminacije pri Svetu ZN za človekove pravice Gay McDougall izrazila zaskrbljenost, da je država Xinjiang spremenila v »množično internacijsko taborišče«.

Povedala je, da od skupin za človekove pravice dobiva številna in verodostojna poročila, da je v »centrih proti skrajnežem« zaprtih okoli milijon Ujgurov in pripadnikov drugih turških muslimanskih manjšin, okoli dva milijona Ujgurov in drugih muslimanov pa naj bi bilo zaprtih v tako imenovanih taboriščih za politično indoktrinacijo. Tam jih menda učijo blagodejnosti komunizma in škodljivosti vere.