Kot je na današnji novinarski konferenci povedala Kraljeva, jih je Sikošek 7. avgusta zvečer obvestil, da je odločba ministrstva za pravosodje o njegovi razrešitvi postala dokončna in da jim bo naslednji dan zjutraj izročil arhiv z zadevami, ki jih je obravnaval. Obvestil jih je tudi, da je odpovedal najem notarskih prostorov v Ljubljani, da je arhiv na tovornjakih in da jim bo na ta način tudi predan.

Tričlanska komisija zbornice je z uradnim prevzemom arhiva začela 9. avgusta zjutraj, ko je od ministrstva tudi sama prejela uradno potrditev o dokončnosti notarjeve razrešitve. Začetne formalnosti so opravili v prostorih zbornice, pri tem pa jih je Sikošek obvestil, da se arhiv nahaja v enem izmed skladišč na Litostrojski cesti.

Po besedah Kraljeve so želeli najprej narediti natančen popis, vendar je Sikošek pojasnil, da je vse gradivo že v kartonskih škatlah, pri čemer ni želel pojasniti, kaj je v posamezni škatli. Ker gradivo v omenjenem skladišču ni bilo primerno hranjeno in so ga želeli čim prej prepeljati v varovane prostore, so se v zbornici odločili, da bodo popis izvedli naknadno. Vseh 599 škatel so nato z dvema kombijema in dvema tovornjakoma prepeljali v prostore Mikrografije v Novo mesto, s katero ima zbornica sklenjeno pogodbo o hranjenju arhivov.

Prevzem običajno poteka v pisarni

Kot je pojasnila predsednica notarske zbornice, do takšnega prevzemanja notarskega arhiva do zdaj ni prišlo še nikoli, saj so gradivo vedno prevzeli v sami notarski pisarni, kjer je bilo tudi primerno varovano. »Nihče ne more razumeti, da je bilo ravnanje notarja takšno, kot je bilo,« je dejala. Ali je bilo Sikoškovo ravnanje tudi nezakonito, Kraljeva trenutno ne more oceniti, prepričana pa je, da bo do določenih »konsekvenc« prišlo. Sicer je priznala, da zakonodaja povsem natančnih postopkov prevzema notarskega arhiva ne določa.

Na vprašanje, ali je mogoče, da se je katera od zadev zaradi neprimernega hranjenja izgubila, in če se je, ali bo to mogoče odkriti, Kraljeva odgovarja, da nobena taka stvar ne more ostati neodkrita. Kot je dejala, razpolagajo z elektronskimi vpisniki, iz katerih bodo ugotovili, katere vse zadeve je obravnaval notar, v primeru, da česa v vpisnikih ni, pa je prepričana, da jih bodo na to opozorile stranke.