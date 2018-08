V Letalski policijski enoti bo policija med drugim okrepila oddelek pilotov in tehnično osebje. Ravno danes je namreč objavljen razpis za pet delovnih mest samostojnega policijskega inšpektorja v oddelku pilotov. Kandidati imajo 10 dni časa za prijavo. Za letalsko-tehnični oddelek v tej enoti je prav tako razpisanih pet delovnih mest, kandidati pa se lahko prijavijo v osmih dneh.

Dva kriminalistična inšpektorja bosta službo dobila na celjski policijski upravi. Eden bo deloval v skupini za kriminaliteto javnega sektorja, drugi v skupini za korupcijo. En kriminalist pa bo okrepil oddelek za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Koper.

Policija še vedno išče tudi kandidate za pomožne policiste. Kandidati, ki so vloge posredovali do konca aprila in uspešno opravili izbirni postopek, se bodo osnovnega usposabljanja udeležili v novembru. Tiste, ki jih bodo posredovali do konca avgusta, pa usposabljanje čaka spomladi prihodnje leto. Razpis bo sicer odprt še do konca januarja 2019.

Do 15. oktobra pa je odprt razpis za nadzornike državne meje. Izbrane kandidate čaka šestmesečno usposabljanje za varovanje schengenske meje in varovanje objektov. Če ga bodo uspešno opravili, se bodo lahko zaposlili za nedoločen čas, in sicer na območju policijskih uprav Koper, Novo mesto, Kranj, Maribor in Ljubljana.

Za enega policijskega inšpektorja v sektorju za odnose z javnostmi, enega v sektorju za razvoj aplikacij in še enega kriminalističnega inšpektorja - pripravnika se bodo našla mesta na Generalni policijski upravi. Obenem policija išče kader, ki ga namerava zaposliti v centru za tujce, med drugim srednjo medicinsko sestro v ambulanti ter več prevajalcev.

Na ljubljanski policijski upravi iščejo dva upravnika, eden bo službo dobil na Policijski postaji Ljubljana Šiška, eden pa na policijski postaji Domžale. V Mariboru bodo zaposlili dva kandidata, ki bosta okrepila njihov oddelek za informatiko in telekomunikacije. Na policijskih postajah Trebnje in Brežice pa medtem iščejo administratorja, je še razvidno iz objavljenih razpisov.