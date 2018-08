25-letnik je mlajšega moškega zabodel v bočni predel prsnega koša, tako da so ga zaradi poškodb z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju, ni pa življenjsko ogrožen. Po do sedaj zbranih podatkih se je napad zgodil zaradi ljubosumja, so sporočili iz PU Maribor. Osumljenemu, ki je po dejanju z nožem napadel še sostanovalca starega 43 let in sostanovalko staro 25, oba državljana Eritreje, ki sta uspela pobegniti v stanovanje in pri dejanju nista bila poškodovana, je bila odvzeta prostost, proti njemu pa teče postopek poskusa uboja.