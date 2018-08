»Zmaga na tem turnirju mi še posebno veliko pomeni. V Toronto sem se vrnil skoraj po desetih letih, poškodbe mi niso dovoljevale, da bi se ga udeležil večkrat,« je po finalu turnirja, ki je na sporedu enkrat na dve leti, saj se menja z Montrealom, dejal Španec. Osvojil je svoj rekordni 33. turnir serije in jubilejni 80. turnir, to mejo so do zdaj prestopili le Jimmy Connors, Roger Federer in Ivan Lendl.

Do zmage v finalu je prišel po uri in 45 minut, Cicipas, ki je prav na dan finala praznoval 20. rojstni dan, ni bil na ravni prejšnjih dvobojev. Posebno to velja za prvi niz, v katerem je kazal preveč spoštovanja do svojega tekmeca in delal tudi preveč napak. V drugem nizu je nato igral bolje, a ga je izgubil v podaljšani igri. »Ima še veliko prostora za napredek, toda verjamem, da lahko postane eden najboljših na svetu. Jaz sem danes igral solidno, imel sem rezerve, a pred US opnom je najbolj pomembno, da sem s tekme v tekmo boljši,« je še dodal Nadal.

»Želel sem si preveč, na koncu sem bil razočaran. Nad tem, kar se je zgodilo danes, ne nad tem, kar se mi je dogajalo ta teden. Prišel sem do svojega prvega finala turnirjev serije masters, po vrsti so pred mano padali teniški velikani. Zagotovo se bom tega turnirja spominjal vse življenje in hvala vsem, ki so mi pomagali, da bo tako. Turnirja mi na žalost ni uspelo osvojiti, a verjamem, da mi ga nekoč bo. Rafa je bil danes premočan, on se v igri ne predaja, neverjetno, kaj vse ulovi. On je kot buldog, vedno poskrbi, da tekmec na drugi strani trpi,« je bil poln hvale na račun zmagovalca, Cicipas, še lani udeleženec turnirja v Portorožu.

Nadal je hitro po zmagoslavju sporočil, da odpoveduje nastop na naslednjem turnirju v Cincinnatiju, ki se je že začel. »Moram skrbeti za svoje telo. Ta je zdaj utrujen, to pa je edini razlog za odpoved. V New York želim priti spočit,« je razlog za odpoved pojasnil Španec.