Kot so potrdili v strankah, bodo danes na mizi najprej tehnikalije. Izbira resorjev naj bi potekala po krožnem sistemu, v katerem bodo stranke izbirale po velikosti.

Delilni ključ je bil že pred časom načeloma dogovorjen, a ostaja še kar nekaj odprtih vprašanj. LMŠ, ki bo vlado vodila, naj bi zasedla še štiri ministrska mesta. Najbolj pogosto se omenja Vojmirja Urlepa kot kandidata za finančnega ministra.

SD, ki bo z Dejanom Židanom dobila predsednika DZ, pričakuje še tri resorje - šolski resor bi lahko znova zasedel Jernej Pikalo, omenja se tudi možnost, da bi SD ohranila ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ni pa skrivnost, da si tako SD kot SMC želita resorjev za infrastrukturo in gospodarstvo. Kandidat SMC za vodenje slednjega Zdravko Počivalšek je sicer sporen za zunajvladnega partnerja bodoče koalicije Levico, ki bi se pri glasovanju o ministrski listi tudi zaradi njega lahko vzdržala.

Prvaka SMC Mira Cerarja se vse pogosteje omenja kot bodočega ministra za zunanje zadeve, SMC pa bo, kot kaže, dobila še mesto podpredsednika DZ. Tega bi po nekaterih informacijah lahko izvolili že ta petek, ko bo v DZ seja, na kateri bo potekalo glasovanje o novem predsedniku vlade.

Prvaku DeSUS Karlu Erjavcu se obeta vrnitev na obrambni resor, stranka pa naj bi zasedala še eno ministrsko mesto, govori se o okolju, a v stranki za STA tega niso potrdili. So pa povedali, da je bila njihova zahteva en državotvorni resor.

Kaj bo pripadlo SAB, še ni jasno, saj v zraku visi možnost, da bi predsednica stranke Alenka Bratušek postala podpredsednica vlade brez ministrskega mesta.

Zdravstva si ne upa prevzeti nihče

Kot kaže, pa kljub velikim predvolilnim obljubam o reševanju položaja v zdravstvu to zaradi zahtevnosti in nakopičenih težav ni resor, za katerega bi se grebli. Šarec je v pogovoru za Sobotno prilogo Dela sicer dejal, da bodo najprej določili, komu gre ministrstvo za zdravje: »Ni nujno, da bo to pod okriljem LMŠ, a če ne bo junaka, ki bi si upal zagristi v to kislo jabolko, bomo zdravstveni resor res prevzeli mi.«

Če bo Šarec v petek na tajnem glasovanju o predsedniku vlade v DZ dobil potrebno podporo absolutne večine poslancev, bo moral predložiti listo kandidatov za ministre v 15 dneh.