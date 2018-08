Prav posebno doživetje nudi prha v breznivojskem pršnem prostoru, ki ga dopolnjuje elegantna pršna kanaleta Geberit CleanLine. Njen preprost in dizajnerski videz v trenutku polepša kopalnico, hkrati pa je kanaleta priročna in higienična, saj je čiščenje zelo enostavno.

Enostavno čiščenje in prilagoditev

Pod pokrovom se lahko skriva veliko umazanije, ob pogostejšem pranju las v poletni vročini pa se nabere tudi veliko las. Pokrov kanalete CleanLine se lahko odstrani z eno potezo, vključuje pa tudi sito, ki zadrži dolge lase in umazanijo. Geberitove kanalete so tudi izjemno prilagodljive, saj lahko njihovo dolžino prilagodite do milimetra natančno in jih namestite kamor koli v pršni prostor - ob steni, na sredini, na levi ali desni strani. S pršno kanaleto Geberit CleanLine se odprejo nove možnosti opremljanja kopalnic ter osvežujočih užitkov.