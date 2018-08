Steklo najdemo v vseh predelih doma, saj so iz stekla med drugim pohištvo, kabine za prhanje, zidne ali talne ploščice, kuhinjski pulti in celo omarice, stopnice, stopniščne ograje, stene kot pregrade prostora, panoramske stene … Stekleni izdelki so zelo priljubljeni ravno zaradi sijaja in odsevnosti, saj odsevajo svetlobo po sobi, rezultat pa je svetel, odprt in navidezno večji prostor.

Naprednejše tehnologije ponujajo več možnosti Gladka steklena površina je enostavna za čiščenje in daje prefinjen končni videz, zato je kot nalašč za kopalnice in kuhinje. S pomočjo novih tehnologij so namreč strokovnjaki močno izboljšali lastnosti tega materiala, da je manj občutljiv na praske in se težje zlomi. S pojavom laminiranega in kaljenega stekla tega res lahko uporabimo na sto in en način. Postopek lepljenja stekla se je tako moderniziral, da lahko uporabne steklene predmete izdelujejo brez dodatnih veznih delov.

Odporno na temperature, vlago, praske Nove tehnologije pa so tudi omogočile, da je steklo odpornejše na visoke temperature, vlago in praske, saj je prevlečeno s trajnim slojem za večjo trpežnost. Steklene predele kabin za prhanje danes obdelujejo s sodobno tehnologijo oplemenitenja stekla, tako da voda po površini hitro zdrsi, ne da bi pustila za seboj kapljice vodnega kamna.

Kakšna stekla lahko uporabimo v domu Poleg klasičnega prozornega se danes največ uporabljajo satinirana, peskana, ukrivljena, barvna in laminirana stekla. Laminirano steklo je sestavljeno iz več steklenih plošč, ki so med seboj združene, med njimi pa je tanka folija. Folija je lahko prozorna ali različnih barv, njena dobra lastnost pa je, da izboljšuje protipožarno zaščito. Med steklene plošče pa lahko umestijo tudi dekorativne elemente, na primer fotografije.