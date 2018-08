Svetovna veriga pohištvenih centrov, ki praznuje že tričetrt stoletja, uspe tudi najbolj varčnim kupcem med pohodom po njenih trgovinah odpreti denarnico. To pa zato, ker uporablja nekaj premetenih zvijač, s katerimi jih navduši za nakup. Če ne želite iz Ikee oditi s kupom stvari, ki jih pravzaprav ne potrebujete, preberite naslednje vrstice. In ne recite, da vas nismo posvarili!

Pohod po trgovinskem labirintu

Za razliko od živilskih trgovin in blagovnic, kjer lahko kupci izmed polic takoj stopijo do blagajne, Ikea z ureditvijo svojih centrov, ki so zasnovani kot labirint, prisili obiskovalce, da se na poti do blagajne sprehodijo po vsej trgovini. Strokovnjaki za prodajne strategije so seveda navdušeni in pritrjujejo dejstvu, da boste najverjetneje kupili nekaj, česar niste načrtovali, čim dlje vas bo Ikea zadržala v svojem centru. Ikeini zaposleni priznajo, da imajo trgovine bližnjice do blagajn, a je njihova dobra volja, če vam jih bodo pokazali. Druga možnost je, da med razstavnimi sklopi sami najdete bližnjico – hodite premočrtno in nazadnje boste le prispeli do izhoda.