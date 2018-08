V prvih sedmih mesecih letos je po podatkih policije samomor storilo osem najstnikov, od tega pet fantov. To je več kot lani in predlani vse leto. Zlasti pa vzbuja skrb to, da so bili letos med umrlimi tudi štirje otroci, stari 15 let ali manj. Lani in predlani samomora ni naredil noben otrok, mlajši od 16 let. Podatki za več desetletij kažejo, da kar dve tretjini mladostnikov in otrok samomor stori z obešenjem. Tak način prevladuje pri fantih, pri dekletih ne izstopa noben način. Tako kažejo tudi policijski podatki za obdobje 2016–2018. Deset mladih, starih od 12 do 19 l