Nogometni navijači z vsega sveta so nedavno, kot vsaka štiri leta, romali na svetovno prvenstvo v Rusiji. Evropski vmes romajo tudi na evropsko prvenstvo. Drugi na »svoja« celinska prvenstva. In na mnoga druga tekmovanja. Nogomet je najbolj priljubljen in edini resnično globalni šport, ki ga aktivno v klubih igra okoli 265 milijonov ljudi (okoli štiri odstotke zemljanov), aktivno spremlja 3,5 milijarde ljudi (slaba polovica od 7,4 milijarde svetovnega prebivalstva). Najbolj priljubljen je v Evropi, Latinski Ameriki, Afriki in Aziji. Če verjamete ali ne, drugi najpriljubljenejši šport je kriket (2,5 milijarde oboževalcev). Košarka, na primer, je s 400 milijoni oboževalcev šele na devetem mestu.

Nogomet je religija, žoga je bog Številni mislijo, da bi bilo treba lepo igro, kot še vedno pravijo nogometu, čeprav je v njem veliko grdega, prekrstiti v sveto igro, nogometne navijače pa v vernike daleč največje »religije« na svetu. Dva južnoameriška žogobrcarska genija sta neke vrste pobudnika te ideje. »Nogomet ni ne igra ne šport, ampak religija,« je pred leti trdil 57-letni Argentinec Diego Maradona, ki je nekoč sam pomešal svojo in božjo roko, ko je na svetovnem nogometnem prvenstvu v Mehiki leta 1986 v tekmi z Anglijo dosegel prvega od dveh argentinskih golov z roko. Trdil je, da je šlo za božjo roko. Pozneje je priznal, da to ni bil edini gol, ki ga je dosegel na tak način… Tudi legendarni 77-letni Brazilec Pele je trdil, da je nogomet zanj religija. »V žogo verujem in jo imam za boga.« Verovanje v žogo vodilni angleški premier ligi prinaša vrtoglave vsote denarja. Daleč največ denarja dobi dvajset klubov v tej ligi na račun prodaje pravic za televizijske prenose. Po najnovejši pogodbi z družbama Sky in BT bo liga dobila skoraj štiri milijarde in pol funtov za domače prenose za naslednje tri sezone (2019–2022). Po pogodbi, sklenjeni za sezono 2017/2018, vsak klub dobi 79,15 milijona funtov in različno visok bonus (odvisen od uspeha). V tej sezoni so dobili od 95,4 do 140 milijonov funtov. Na dnu je bil West Brom, ki je dobil 95,4 milijona funtov, na vrhu pa Manchester United, ki je dobil 148,9 milijona funtov. Pet najvišje uvrščenih je dobilo vsak po več kot 140 milijonov funtov in samo spodnji trije so dobili manj kot 100 milijonov. Denar, ki ga je liga dobila od tujih televizij (3,3 milijarde funtov), si delijo enakopravno, a po novih pravilih igre bo v sezoni 2019/2020 vodilnih šest klubov dobilo precej več kot vsi drugi.

Velika večina klubov je v tuji lasti Klubi angleške premier lige so med najbogatejšimi na svetu. Skoraj polovica (14) od tridesetih nogometnih klubov z največjim prihodkom so angleški klubi – kovačnice zlatnikov. Posebno za njihove lastnike, ki so skoraj vsi tujci: ruski oligarhi, arabski šejki, ameriške bogataške družine, kitajski vlagatelji… V zadnjem finančnem letu, za katero so znani celoviti podatki, so samo trije od dvajsetih klubov poslovali z izgubo. Najvišji promet, 581 milijonov funtov, in najvišji dobiček, 57 milijonov funtov, je imel Manchester United. Njegova večinska lastnika sta ameriška družina Glazer in njeno podjetje United plc., registrirano v davčni oazi Kajmanski otoki. Največ denarja klubu prinašajo sponzorji in »trgovina« – prodaja vsega, povezanega s klubom, od dresov do spominkov: 276 milijonov funtov. Na drugem mestu je prodaja pravic za televizijske in radijske prenose njegovih tekem: 194 milijonov funtov. Prodaja vstopnic in vsega drugega na dan tekem mu prinese 112 milijonov funtov. Čeprav ima klub tudi dolgove, 482 milijonov funtov (večina dolga je povezana z zadolžitvijo družine Glazer ob nakupu kluba leta 2005), in samo za obresti plačuje 25 milijonov funtov na leto, je družina Glazer v zadnjem finančnem letu z dividendami pospravila 23 milijonov funtov. Najvišji direktor v klubu ima letno plačo 2,6 milijona. Manchester United je samo za plače porabil 263 milijonov funtov (45 odstotkov letnega prihodka). Samo Manchester City je za plače porabil več: 264 milijonov funtov (56 odstotkov letnega prihodka). Najvišje plače imajo seveda nogometni zvezniki, kot so Sanchez, Kane, Ozil, Pogba in Kevin De Bruyne.

Najbolje plačani nogometaši Zaslužki večinoma tujih igralcev premier lige so vrtoglavi. 1. Alexis Sanchez (Manchester United) – 350.000 funtov na teden. 2., 3. Harry Kane in Mesut Ozil – 300.000 funtov na teden 4. Paul Pogba – 290.000 funtov na teden 5. Kevin De Bruyne – 280.000 funtov na teden