»Ko so se začeli napadi, mi je dvakrat uspelo biti zraven, tretjič, ko so se odpeljali, pa mi žal ni uspelo. Škoda, ker sem se zelo dobro počutil,« je Matej Mohorič obžaloval odločilni trenutek cestne dirke evropskega prvenstva v Glasgowu, ki mu je nazadnje kot edinemu Slovencu v cilju 234-kilometrske preizkušnje prineslo 16. mesto. Med desetimi ubežniki, ki so Mohoriču ušli 50 kilometrov pred ciljem, bo v beli majici z evropskimi zvezdicami leto dni vozil Italijan Matteo Trentin. Za uteho je Mohoriču le, da je končal ob branilcu naslova Norvežanu Kristoffu, Italijanu Colbrelliju, Nemcu Zablu, ki so bili med glavnimi favoriti. Peter Sagan je zaradi posledic padca na Touru odnehal že veliko pred odločilnimi trenutki. »Kljub temu da smo zadaj dirkali le za 11. mesto, sem še poskušal. Vsake zamujene priložnosti je škoda. Naredil sem vse, kar sem v danih okoliščinah lahko. S tako pripravljenostjo bi lahko dosegel več. Škoda, ker je imela cela reprezentanca toliko smole,« je že med potjo na Nizozemsko, na današnji start Blinck Bank Tour pristavil Mohorič.

»V celem letu imam povprečno dva defekta na kolesu, danes sem imel tri. Pri tretjem sem dobil napačni obročnik s preozkim obročem za moje zavore. Ko sem lovil skupino, sem priletel v ovinek in brez zavor končal v ogradi,« je, srečen, da ni utrpel poškodb, svoj Glasgow opisal Luka Mezgec.

Skoraj v istih kilometrih, kot je usoda doletela Mezgeca, je na cestnem jašku spodneslo tudi Luko Pibernika. Rok Korošec in najstarejši na dirki Borut Božič, pred dnevi je obrnil 38 let, sta energijo iztrošila pri pomoči ob okvarah koles Mohoriča in Mezgeca.

Usoda slovenske reprezentance je bila zapečatena v vsega dvajsetih kilometrih. »Žal je kolesarstvo tak šport, da tudi ob super dirkanju vse šesterice nimamo veliko pokazati. Ogromno smole s kolesi, padci, Mohorič pa je za zelo malo zamudil odločilni beg. Žal je bila takrat kombinacija za Italijane, Belgijce in Nizozemce dobra in so se odpeljali. Mohorič sam ni imel možnosti, da bi obrnil razplet,» je komentiral slovenski selektor Andrej Hautpman.

Matteo Trentin, moštveni kolega Luke Mezgeca pri Mitchelton Scott, je rešil italijanskega stratega Davida Cassanija. »Matteo je v dobri formi. Ob pravem času je bil na pravem mestu,« mu je naslov privoščil Mezgec. Trentin je v ciljnem sprintu ugnal dva mlada specialista za ciklokros, Nizozemca Matthieuja van der Poela, vnuka slavnega Francoza Paulidorja, in Belgijca Wouta van Aerta. Oba še ne vozita za elitne ekipe WT. Zanimivo, da je imel Hauptman v ekipi veliko večji delež kolesarjev iz elitnih ekip (5/6), kot je bilo povprečje (32 odstotkov) na startu.