Predsednik za knjigo rekordov

Predsednik republike Borut Pahor je iz politike ustvaril šov že davno, preden so se tega lotili trenutni »politični populisti« širne Evrope in Amerike. Košnja trave za Guinnessovo knjigo rekordov, ki jo je – pospremljen z ritmom ansambla Banovšek – izvedel včeraj v Cerknem, je zgolj vmesna postaja v karieri »kralja« obrtniških del, športa in instagrama. Pahor se je v zadnjo, lanskoletno predsedniško kampanjo podal kot popotnik. Po dolgem in počez, kot je poimenoval svojo pot, je s palicami prebadal rodno grudo od Prekmurja do morja. V prvo kampanjo, leta 2012, se je podal kot mesar, smetar, hortikulturnik…