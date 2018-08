Pivška gazela Sitor, ki je specializirana za hidravlične stiskalnice za plošče iz umetne mase, letos zaokroža triletni investicijski cikel, v katerem so skupaj vložili 4,5 milijona evrov. Srebrna gazela 2017 in gazela primorsko-notranjske regije, ki jo vodi Rudi Tomšič, bo tako nadomestila stare stroje, povečala proizvodne zmogljivosti podjetja in si omogočila izdelavo zahtevnejših izdelkov, s tem pa še okrepila pozicijo največjega proizvajalca hidravličnih stiskalnic za plošče iz umetne mase.

»Lani smo v novo halo za razrez jeklene pločevine in izdelavo zvarjencev namestili stroj za razrez jeklene pločevine, letos bomo postavili še varilni center za varjenje večjih zvarjencev ter naročili mostni rezkalni stroj. Skupna vrednost nakupa obeh strojev je 2,5 milijona evrov. Večje proizvodne zmogljivosti hkrati pomenijo, da bomo morali povečati svoj tržni delež na področju gumarske industrije in poskrbeti za večje uvajanje stiskalnic v izdelavo kompozitov,« pojasnjuje Tomšič.

Gazela sicer izvozi 95 odstotkov stiskalnic, letos pa načrtujejo, da bodo ustvarili sedem milijonov evrov prihodkov. Z dosedanjimi naročili imajo proizvodnjo zasedeno do konca leta 2019. »Letos smo pridobili novega kupca v Nemčiji, prodali smo prvo stiskalnico za plošče iz umetnih mas v Rusijo. Smo optimisti in več naročil ter rast obsega proizvodnje pričakujemo tudi prihodnja leta.«

Sodelovanje v izboru Gazela je povečalo prepoznavnost podjetja v slovenskem prostoru. »Vse več podjetij se obrača na nas s predlogi za sodelovanje,« pripoveduje Tomšič, ki hkrati poudari, da jim večja izpostavljenost v javnosti ni pripeljala na vrata tudi nepričakovanih obiskov inšpektorjev. »Glede inšpekcijskih obiskov nimamo slabih izkušenj, nismo jih imeli niti prej, saj smo urejeno podjetje.«

Tomšiču je dobro vzdušje med sodelavci zelo pomembno. »Vsako jutro ob začetku delovnika grem najprej med sodelavce v proizvodnjo ter si vzamem čas za pogovor z njimi. Ko gledam izvedbo naših strojev in ko se primerjam s konkurenco, ki je večja od nas, velikokrat pomislim, da smo zares dobri, četudi smo tako majhni. S sodelavci se lahko mirne vesti zato tudi kdaj potrepljamo po ramenih. Navdušen sem nad dosežki, ko je pred nami težka naloga, za katero dvomimo, da nam bo uspela, a ko strnemo skupaj vse sile, nam vedno uspe. To so občutki, ko ti res zaigra srce. To je najlepša nagrada za trud.«

Trenutno v Sitorju dela 43 delavcev, rast obsega proizvodnje pa narekuje tudi rast števila zaposlenih. Letos bodo v svojo ekipo sprejeli še strojne inženirje za delo v prodaji, konstrukciji in tehnologa v pripravi dela ter štiri strojne tehnike in orodjarje. jpš