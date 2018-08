Ulice Charlottesvilla, kjer so rasni izgredi pred letom dni ob shodu skrajnih desničarjev sprožili politični vihar zaradi medlega odziva predsednika Donalda Trumpa, so v soboto preplavili številni študenti in aktivisti. Njihove kritike so bile ob obletnici naslovljene zlasti na policiste z vzkliki, da z roko v roki hodijo s kukluksklanovci, povod za to pa je bila njihova mnogo opaznejša prisotnost kot pred letom dni, ko so se tam zbrali neonacisti in s prižganimi baklami vzklikali antisemitska gesla in pretepali tiste, ki so jim nasprotovali. Novi predsednik Univerze Virginia James Ryan se je v govoru ob obletnici opravičil za lansko neodzivnost ustanove, Donald Trump, ki je lani odmevno izenačil skrajneže z zagovorniki človekovih pravic, pa je tokrat v tvitu obsodil vse oblike rasizma. Jason Kessler, lokalni bloger, ki je organiziral lansko zborovanje neonacistov v Charlottesvillu, medtem ni dobil dovoljenja oblasti, da ga ob obletnici ponovi, ga je pa zato za sinoči po našem času sklical v Washingtonu, kjer je policija zagotovila, da ji dogajanje ne bo ušlo izpod nadzora. de