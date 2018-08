Ob spremljanju kakovosti podzemne vode Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, ki je vir pitne vode za Ljubljano, na občini namreč že dobri dve desetletji nadzorujejo tudi površinske vodotoke. Namen slednjega je »spremljanje in opozarjanje na kakovost vode na lokacijah, ki jih občani uporabljajo za kopanje, niso pa opredeljene kot naravna kopališča«, so zapisali na občini. Izvajalca, ki bi nadzoroval kakovost vode, so iskali že maja in pravočasno prejeli eno ponudbo. Na razpis se je takrat prijavil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s sedežem v Mariboru. A se na občini zanj niso odločili, ker je bila ponudba predraga. Za nadzor kakovosti vode v sklopu razpisa so namreč zagotovili dobrih 146.000 evrov, vrednost prejete ponudbe pa je bila nekaj več kot 197.000 evrov. Zdaj prijave zbirajo do 20. avgusta.