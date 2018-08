Inšpektorji za delo so v nadzoru kamniške Livarne Titan ugotovili, da je podjetje najemalo delavce od drugih podjetij, ki pa niso imela dovoljenja za to, so nam potrdili neuradni viri. Posredniška podjetja naj bi bila Silkom iz Železnikov ter samostojna podjetnika Angel Dimitrov Kovachev in Milcho Nikolov Dimov. »Postopki nadzora še potekajo, zato o ugotovitvah in morebitnih ukrepih ne moremo poročati,« so sporočili z delovne inšpekcije, so pa uradno potrdili, da izvajajo nadzore pri vseh omenjenih podjetjih.

Furs našel tuje delavce brez dovoljenj Lastnik in direktor Livarne Titan Drago Brence se na naše prošnje za pojasnila ni odzval, Milcho Nikolov Dimov in Silvija Cvetkova, direktorica Silkoma, pa sta bila nedosegljiva. Na vprašanja je odgovarjal samo Angel Dimitrov Kovachev, ki je pojasnil, da je tudi sam delal v Livarni. Začel je pred nekaj meseci, hkrati pa je pridobil status samostojnega podjetnika, ker naj bi želel opravljati tudi neko drugo delo. To naj se ne bi izšlo, a ker je imel status, naj bi ga direktor Brence vprašal, ali bi bil pripravljen posredovati delavce. Tako naj bi preko njega v Livarni delalo od štiri do sedem delavcev. Dimitrov Kovachev je zatrdil, da ni vedel za obveznost registracije dejavnosti posredovanja delavcev pri ministrstvu za delo. Hkrati je zagotovil, da so imeli vsi njegovi delavci delovna dovoljenja in da nihče ni delal na črno. »Vsi so iz Bolgarije, so moji osebni znanci,« je dejal. Poleg delovne inšpekcije so Livarno Titan namreč obiskali tudi finančni inšpektorji, ki so našli šest delavcev iz držav bivše Jugoslavije, ki niso imeli niti delovnih dovoljenj niti dovoljenj za bivanje v Sloveniji, je v Tedniku na Televiziji Slovenija pred nekaj tedni poročala Vanja Kovač. Že junija je novinarka objavila navedbe, da tuji delavci v Livarni delajo prek zakonsko dovoljenega delovnika in da so tam na črno oziroma ne vedo, pri katerem podjetju so zaposleni. Inšpektorji so Livarno obiskali prav zaradi njenih vprašanj, sama pa je podala prijavo na policijo, kar naj bi pozneje storili tudi finančni inšpektorji.