Evropska in slovenska prvakinja v spustu z gorskimi kolesi Monika Hrastnik (na fotografiji) je na predzadnji tekmi sezone svetovnega pokala na kanadskem prizorišču Mont Sainte Anne zasedla šesto mesto in bo od 24. do 26. avgusta v francoskem mestu La Bresse branila četrto mesto v skupnem seštevku. Hrastnikova je na petkovem treningu grdo padla in zlomila okvir kolesa, s tem pa je ogrozila nastop v finalu, saj drugega kolesa ni imela. Velikansko uslugo ji je naredila Avstrijka Valentina Höll, ki ji je odstopila svoje kolo. Čeprav ga ni bila najbolj navajena, je Slovenka z njim odbrzela do novega zelo lepega rezultata v svetovnem pokalu.

»Vesela sem, da mi je Vali kolo sploh posodila. Finalna vožnja je bila boljša, kot so bile kvalifikacije. Na začetku sem naredila nekaj napak, zadnji del pa mi je šel dobro. Glede na to, da sem bila na drugem kolesu in prvič v Kanadi, sem zadovoljna s rezultatom,« je povedala Monika Hrastnik, ki sicer dirke v Mont Sainte Anne sprva ni imela v načrtu, a so skupaj stopili njen klub Črn trn, Kolesarska zveza Slovenije in drugi ter ji omogočili pot v Kanado. »Zdaj sem četrta v skupnem seštevku in moram poiskati okvir za konec sezone,« je še dodala 24-letna športnica.

Zmage v ženski konkurenci se je veselila Britanka Rachel Atherton. Med moškimi je bil najhitrejši Francoz Loic. Edini Slovenec Jure Žabjek je bil 42. sta