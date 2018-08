Na četrti tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Courchevelu v Franciji je osemnajstletni slovenski up Timi Zajc za pol točke zgrešil uvrstitev na oder za zmagovalce. Potem ko je bil najboljši v kvalifikacijah, je na tekmi zasedel četrto mesto, kar je njegov najboljši letošnji dosežek, potem ko je bil na prvih treh tekmah deveti, dvanajsti in deseti. »V kvalifikacijah sem naredil kar dober skok. Na tekmi nisem bil pod pritiskom. Čeprav mi je malo zmanjkalo do stopničk, sem zelo vesel četrtega mesta. Pol točke bi lahko pridobil pri doskoku. Skok tehnično še ni bil popoln. To me motivira za naprej, da bomo najboljši pozimi, ko so najpomembnejše tekme. Najbolj sem zadovoljen s tem, da sem vseskozi blizu najboljšim,« je povedal Timi Zajc.

Izmed Slovencev je točke za 12. mesto osvojil še Anže Lanišek, kar je njegova najboljša letošnja uvrstitev v poletni sezoni. Brez točk so ostali Domen Prevc (37. mesto), potem ko je bil v kvalifikacijah peti, Tomaž Naglič (45.) in Rok Justin (47.). »To, kar je Zajcu zmanjkalo do stopničk, je rezerva za prihodnje tekme, predvsem pozimi. Zelo sem zadovoljen z nastopom Laniška, manj pa s ponesrečenim nastopom Domna Prevca. Zdaj se bomo lahko povsem posvetili treningu tehnike. Na poletne tekme smo namreč prišli brez pravega tehničnega treninga. Imamo šest tednov časa, da se dobro pripravimo na zimo,« je nastop ocenil selektor slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj.

Konkurenca v Franciji je bila nekoliko okrnjena, saj so manjkali Poljaki, ki so bili razred zase na prvih treh tekmah. Čeprav je 24-letni Rus Evgenij Klimov dopoldne na treningu padel, je zvečer dosegel prvo zmago v karieri, potem ko je vodil že po prvi seriji. »Ne znam opisati občutkov ob svoji prvi zmagi. To je dan, ki si ga bom zapomnil za vse življenje. Želim si, da bi takšno raven skokov zadržal do zime,« je povedal Evgenij Klimov, ki je že vse poletje v dobri formi, saj je bil peti v Hinterzartnu in tretji v Einsiedelnu. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Daniel Huber, potem ko je njegov reprezentančni soborec Stefan Kraft, tretji po prvi seriji, tik pred njegovim nastopom komaj izognil padcu. Tretji je bil 29-letni Čeh Roman Koudelka, ki je po koncu lanske sezone razmišljal o koncu kariere.

Naslednji tekmi poletne velike nagrade bosta v Hakubi na Japonskem 24. in 25. avgusta, kjer bo Slovenija, tako kot tudi pozneje v Čajkovskem v Rusiji, tekmovala z reprezentanco B.