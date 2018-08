V resnici hoče sedanji sirski režim izkoristiti bolezen diktatorjeve žene Asme Al Asad v propagandne namene. Tako kot se je zadnjih sedem let Bašar Al Asad pogumno boril proti »teroristom«, se njegova žena zdaj pogumno bori proti tumorju. »Prihajam iz tega naroda, ki je svetu pokazal, kaj je to odločnost, moč in boj,« je na twitterju zapisala 43-letna Asma. »Moja odločenost prihaja od vaše odločenosti in moči v zadnjih letih.«

Predsednikov urad je objavil tudi fotografijo bolne predsednikove žene s prenosnim računalnikom. Sporočilo je naslednje: žena predsednika države kljub bolezni še naprej dela v dobro Sircev. To je vloga, ki jo igra že vseskozi. Še marca 2011, ko se je v Siriji začela pripravljati državljanska vojna in je Al Asad začel množično pobijati nasprotnike, je znana ameriška revija Vogue o tej »glamurozni, mladi in elegantni prvi dami« objavila članek Vrtnica v puščavi, v katerem se je Asma hotela pokazati kot predsednikova žena, ki je blizu ljudstva in ki pozna težave svojih rojakov. Vsekakor ima možnost zdravljenja v dobri bolnišnici, česar si velika večina bolnih Sircev tudi zato ne more privoščiti, ker je bil doslej glavni cilj vojaških operacij Bašarja Al Asada uničevanje bolnišnic kot glavnih centrov, okoli katerih se lahko organizira življenje nasprotnikov. Poleg tega v obkoljenih uporniških mestih Al Asadova vojska ni dovolila posredovanja Rdečega križa ter preskrbe z zdravili in drugim medicinskim materialom.

Končala v moževi senci Asma je sicer odraščala v bogati sirski družini v Londonu, oče je bil kardiolog, mama pa je delala na sirskem veleposlaništvu. Na uglednem King’s College London je študirala računalništvo. Nato je delala v banki JP Morgan v Londonu in New Yorku. Leta 2000 se je nepričakovano poročila z deset let starejšim Bašarjem Al Asadom, novim sirskim predsednikom. Z njim se je spoznala, ko je v Londonu študiral okulistiko. Po selitvi v Sirijo, deželo svojih staršev, se je posvečala dobrodelnim dejavnostim, pa tudi sirskemu kmetijstvu, šolstvu in kulturi. Zbujala je upanje, da bo z njo kot prvo damo Sirija postala manj represivna država. Kot predstavnica sunitov pa naj bi to večinsko versko skupnost bolj vključila v Sirijo, kjer so bili v boljšem položaju šiiti, zlasti pa vladajoči alaviti, h katerim sodi tudi družina Al Asad. A ni imela vpliva na moževe politične odločitve. Na vsak način je pred vojno na tuje medije naredila dober vtis, tako da so ji pripisovali vse dobro.