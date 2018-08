»Dela na projektu več let nedokončane stanovanjsko-poslovne soseske Glavni trg v Mengšu z delno porušeno spomeniško zaščiteno Kančevo hišo, ki že leta kvari mestno središče, zdaj potekajo zadovoljivo in v skladu s predvidenimi načrti,« je povedala Meri Bunič iz Prve hiše, kjer so sosesko decembra lani odkupili od DUTB.

»V tem trenutku je na gradbišču zelo živahno, dela pa potekajo na vseh sklopih. Gre za obsežen in zahteven projekt, ki ga sestavlja 80 stanovanjskih enot in šest lokalov,« je nadaljevala Buničeva in dodala, da v družbi finančnih podatkov v dogovoru z DUTB ne bodo razkrivali, izdali ne bodo niti nakupne cene. Lahko pa povedo, da je finančna konstrukcija projekta končana, financirajo pa jo delno z lastnimi sredstvi, delno pa s pomočjo posojila, ki so ga pridobili pri Gorenjski banki. Nakup soseske je hkrati njihov drugi uspešen nakup preko javnega razpisa DUTB.

Trgovino bo uredil Mercator Mengšani bodo zagotovo najbolj veseli novice, da bodo 1400 kvadratnih metrov veliko trgovino, ki jo že leta težko pričakujejo, dobili konec oktobra letos. So pa v Prvi hiši končno razkrili tudi, da jo bo uredil Mercator. Kot še pravijo, jih Mengšani vsakodnevno sprašujejo, kdaj bodo končno dobili novo trgovino, saj severni predel mesta ne premore sodobne večje trgovine. Poleg trgovine je v poslovnem sklopu naselja še pet manjših poslovnih prostorov. »Za tri lokale, ki so že našli lastnike, lahko povemo, da bodo odprti konec tega leta. V večjem lokalu bo gostinska ponudba, v dveh manjših pa kozmetični in frizerski salon. Za preostala dva lokala v tem trenutku še zbiramo ponudbe, saj naš namen ni zgolj njihova prodaja, temveč si prizadevamo zlasti zaokrožiti ponudbo primernih storitev,« je dejala Buničeva. V družbi nameravajo najprej pridobiti uporabno dovoljenje za poslovni in skupni del soseske, v nadaljevanju pa tudi za stanovanjski del, kjer dela prav tako že intenzivno potekajo. »Načrtujemo, da bodo stanovanja ob pričetku prodaje v celoti dokončana in vseljiva, kar bo prav gotovo posebnost na našem trgu. V tem trenutku tako prodajnih aktivnosti še ne izvajamo, ne sklepamo niti prodajnih pogodb,« so povedali v družbi.