Šestindvajsetletni Constant Lestienne je zmagovalec turnirja v Portorožu, največje slovenske teniške prireditve v Sloveniji. Francoz je bil letos na Obali razred zase in je na zmagoviti poti izgubil le en niz. V četrtfinalu mu ga je odvzel Ukrajinec Sergej Stahovski, lanski zmagovalec in prvi nosilec letošnjega turnirja. Lestienne je bil s 6:3, 6:2 boljši od Nemca Dominika Köpferja, ki je bil v prvem krogu po treh urah izenačenega dvoboja boljši od Nika Razborška. Francoz je bil v soboto zvečer v finalu gladko s 6:2, 6:1 boljši od Italijana Andree Arnaboldija, ki je v drugem nizu prvega kroga visel proti Tomu Kočevarju Dešmanu.

Ker se je letošnji portoroški denarni sklad zvišal za 50 odstotkov in je znašal 75.000 ameriških dolarjev, je Lestienne za zmago prejel dobro sedmino sklada ter osvojil 80 točk na svetovni lestvici. Lestienne je kot nepostavljeni zmagovalec poskrbel za eno največjih presenečenj v šestletni zgodovini moških turnirjev na Obali, saj so bili vsi dosedanji zmagovalci na svetovni lestvici uvrščeni do 150. mesta. Teniški igralec iz Amiensa je bil pred prihodom v Portorož 224. na svetovni lestvici, najvišje pa je bil uvrščen pred dvema letoma, ko je bil 164. na svetu. Pozneje je bil vpleten v stavniški škandal, zaradi katerega je bil kaznovan s sedemmesečno prepovedjo igranja, poleg tega pa je moral plačati še 10.000 ameriških dolarjev kazni. Z zmago na portoroškem turnirju je Lestienne izenačil svoj do sedaj največji uspeh, potem ko je bil predlani na turnirju svetovnega izziva najboljši na pesku v Ostravi. Na turnirjih za grand slam se še nikoli ni uvrstil na glavni turnir.

Portorož kot Saint Tropez »Nisem pričakoval tako gladke zmage v finalu. Odločilen je bil začetek dvoboja, ko sem povedel z 2:0. Ves dvoboj sem bil v vodstvu, zato se tekmec ni mogel sprostiti, sam pa sem lahko samozavestno razvijal svojo igro. Tako v finalu kot na vsem turnirju v Portorožu mi je šlo kot po maslu. Nasploh mi je slovenska obala zelo všeč, Portorož pa me spominja na Saint Tropez. Zelo sem vesel, da sem ponovil predlanski uspeh iz Ostrave,« je slovenskim organizatorjem laskal Constant Lestienne. Italijan ni bil preveč razočaran nad porazom v finalu, ki ga je na osrednjem igrišču portoroškega kompleksa spremljalo dobrih 1000 teniških ljubiteljev. »Zaradi visokih temperatur so bili pogoji za igro ves teden zelo težki. Kljub temu sem našel svojo igro. Navdušen sem predvsem zato, ker sem uspel zmagati v polfinalu, kjer sem v preteklosti večkrat obstal. V finalu je bil tekmec boljši in mu iz srca čestitam,« je povedal Andrea Arnaboldi, ki je v polfinalu izgubil ogromno moči, saj je za zmago nad 123. igralcem sveta Špancem Adrianom Menendezom Maceirasom potreboval več kot tri ure. Zmage med dvojicami, kjer so Slovenci podobno kot med posamezniki vse svoje nastope končali v prvem krogu, sta se veselila Lucas Rosol in Gerard Granollers. Češko-španska naveza si je za zmago razdelila 3950 evrov denarnega sklada. »Ker sem lani izgubil v finalu med dvojicami, sem si letos želel narediti korak naprej. Hvala prijatelju Gerardu, ki je sprejel moje povabilo za igro dvojic, in številnim prijateljem, ki so me v Portorožu podpirali,« se je veselil Lucas Rosol, pred štirimi leti 26. igralec na svetu.

Zbrali dobrih 14.000 evrov Pred finalom med posamezniki sta prekrižala loparje nekdanji najboljši slovenski igralec Grega Žemlja in igralec Rado Mulej, vodja projekta Gibaj, mladina, ki ga je zadnje mesece vodila Teniška zveza Slovenije. V sklopu akcije je zbrala več kot 14.000 evrov, ki jih je namenila Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Namen projekta, ki se še ni končal, je stotim otrokom od sedmega do enajstega leta zagotoviti brezplačne športne aktivnosti v šolskem letu 2018/19.