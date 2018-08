Če poskušam nekako razumeti, kako razmišljajo stranke, ki se označujejo z desno, levo ali sredinsko usmeritvijo, je videti nekako takole.

Desna opcija je strogo za privatizacijo večine, če že ne vseh podjetij, ker družbena ali državna niso učinkovita. Privatizirati je treba tudi zdravstvo, šolstvo oziroma kar vse. Migranti in begunci so zanje velika nevarnost, kapital naj ima absolutno glavno besedo pri vsem. Vzor so jim ZDA.

Leva opcija je proti privatizaciji, za večjo porazdelitev dohodka, za večjo minimalno plačo, je proti Natu in zagovarja lastno obrambo z uvedbo naborniške vojske, je solidarna z migranti in begunci. Je nevarna, ker želi večji vpliv državljanov in več enakopravnosti pri svoboščinah, kar je vse usmerjeno proti kapitalu.

Sredina naj bi bila nekje vmes, a to prepušča ugotavljanju, kam piha veter v predvolilnih kampanjah in kaj želijo njihovi financerji.

Če upoštevam to razdelitev, sem absolutno levičar. Zanima pa me, ali je velika večina državljanov, ki je volila tako imenovane desne stranke, proti večji razdelitvi narodnega dohodka, kar se pozna tudi pri večjih dohodkih prebivalcev, ali so za privatizacijo zdravstva, ali so za krčenje socialnih in vseh drugih pravic in svoboščin državljanov, torej tudi njihovih. Ali pa je zanje boljše stanje v ZDA, kjer 1 odstotek bogatašev razpolaga s 50 odstotki vsega ustvarjenega dohodka in kjer veliko ljudi nima osnovnega zdravstvenega zavarovanja?

Stranke tako imenovane leve sredine so brez problema sprejele zahtevo Mira Cerarja, šefa levosredinske SMC, da drugi tir gradimo skupaj z Madžari. Kar je stroka več kot argumentirano označila za škodljivo. Naša desnica z Janšo na čelu, ki prijateljuje z Viktorjem Orbanom, ravno tako zapriseženim desničarjem, želi ravno to. Kje je tu kakršna koli levosredinskost? Ali je levosredinskost tudi zavzemanje za vsesplošno privatizacijo, kar zagovarja stranka Alenke Bratušek?

Kaj je tako narobe ali levo, da je Levica proti 2 odstotkoma BDP oziroma proti 1,2 milijarde evrov za nakup obrambne opreme, namesto da bi to šlo v razvoj države? Nato nima prihodnosti, če članice ne bodo povečale obrambnih proračunov na 2 odstotka BDP, meni predsednik Trump, ker želi, da tudi ostale članice Nata financirajo vojne ZDA proti državam, ki jih iz različnih razlogov ne marajo. To pelje samo k večji militarizaciji, ki je največja možna grožnja svetovni varnosti. In k večjemu dobičku vojne industrije, predvsem v ZDA, katere del ima v lasti tudi ameriški predsednik. Naši strokovnjaki so izračunali, da bi nas lastna naborniška vojska, ki bi prinesla cel kup stranskih pozitivnih učinkov, stala bistveno manj.

Pred volitvami je predsednik stranke LMŠ rekel, da bi rad na volitvah zmagal in da so stranke takratne Cerarjeve koalicije samo strani istega kovanca. Katera stran istega kovanca je Marjan Šarec?

Dobrodošlo bi bilo, da se o vseh področjih, kjer je država v službi državljank in državljanov – sociali, obrambni varnosti, zdravstvu, financah, notranji in zunanji politiki, šolstvu in kulturi…–, organizirajo široke strokovne in javne razprave, da bi videli, kakšno državo si ljudje želimo. In rezultate teh razprav potrdimo na referendumu kot obvezno napotilo vsake vlade. Potem ne bo več pomembno, kakšne nianse je levica, desnica ali sredina.

Ravno tako bi bilo dobro, da so volitve tudi obveznost in ne samo pravica. Sicer bodo vse volitve in referendumi še naprej nelegitimni.

In na koncu: Ker je v naši družbi hudo pomembno, kako se pišeš, bi predlagal stranki Levica, da spremeni naziv. Podobno, kot je storil Miro Cerar, ko je njegova stranka postala Stranka modernega centra. A sem se spomnil prijema zavarovalnic, ki so mi predlagale, da bi posodobile moje zavarovalne pogodbe. Kar je samo lepo ime za nateg.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki