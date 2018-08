Področje, kjer se najraje giblje Tilen Sepič, je svetloba. Skupaj z njo ali zanjo ustvarja tako raziskovalno-umetniške intervencije kot povsem uporabne predmete. Je multidisciplinarni umetnik in oblikovalec, ki deluje na področju novih medijev, intermedijske umetnosti, umetnosti svetlobe, oblikovanja svetlobnih objektov ter projektiranja svetlobnih instalacij. Končal je Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral na področju svetlobe. Po diplomi je s sošolci ustanovil oblikovalsko ekipo Rompom, ki je v razširjeni skupini ustvarila serijo odmevnih začasnih trgovin Pop-up dom, ki je širši javnosti predstavila lastne izdelke in izdelke ostalih mladih slovenskih oblikovalcev. Te prodajne razstave so bile odskočna deska in motivacija za začetek proizvodnje lastnih svetlobnih izdelkov.

Naredi si sam

Tilen Sepič pripada kulturi DIY (do it yourself) oziroma naredi si sam, kar dobesedno pomeni, da si uporabnik izdelke ali storitve izdela sam in jih ne kupi v trgovini. Na tem področju je njegovo delovanje usmerjeno v organiziranje delavnic, takšno je denimo večletno sodelovanje z društvom Ljudmila ali Svetlobno gverilo, Poligon Maker Labom in Rog-Labom pri izdelavi svetlobnih objektov. Z ekipo Hacking Households se z umetniškimi delavnicami in razstavami dotikajo tem digitalne manufakture, prihodnosti oblikovanja produktov, povezanosti produktov s spletom (tako imenovani IOT = internet stvari).

Na področju umetnosti svetlobe se je predstavil na domačih in mednarodnih svetlobnih festivalih, kot so Collumina light art project, Köln in EVI Lichtungen light festival, Hildesheim (oboje Nemčija, 2018), Visualia light festival (Pula, 2017), Lumina light festival (Cascais, Portugalska, 2016), Torun light festival (Poljska, 2016) in Svetlobna gverila v Ljubljani. Na teh festivalih se predstavljajo projekti, pri katerih se križajo javna umetnost, promocija mesta ter uporaba novih medijev in tehnologij na področju svetlobe.

Tilna Sepiča zanima raziskovanje psiholoških vplivov svetlobe na človeka. Najraje se posveča raziskovanju ter snovanju projektov na področju kinetične umetnosti, zvoka, znanosti in elektronike v prepletu s svetlobo. Že več let za Svetlobno gverilo v Ljubljani pripravlja svetlobne instalacije. Ena od teh je Svetlobni oscilator in je sestavljena iz treh motoriziranih rotirajočih svetlobnih sfer, spuščenih na daljših kablih, ki nihajo v krožnih gibih. Sfere, torej viri svetlobe, z različnimi frekvencami svetlob spreminjajo vzorce svetlosti, frekvenc in barv, kot da bi dihale. Tilen Sepič je dejal, da je dobil navdih v naravnih pojavih. »To so energije, frekvence, vibracije in so sestavni del sveta, v katerem živimo, vendar pogosto nevidne. Nizke frekvence in vibracije se pojavljajo na primer pri gibanju planetov, spreminjajoči se dnevni svetlobi, vremenskih pojavih, visoke frekvence pa najdemo na primer v sestavi snovi, molekularnem gibanju zvoku, svetlobi.«