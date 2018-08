Že junija se je razvedelo, da bo letošnji prejemnik najprestižnejšega alpinističnega priznanja, zlatega cepina za življenjsko delo v alpinizmu, slovenski alpinist Andrej Štremfelj, prvi Slovenec s tem priznanjem. Znani so še drugi letošnji prejemniki zlatih cepinov za najvidnejše alpinistične vzpone v lanskem letu.

Zlate cepine bodo tako prejeli Čeha Zdeněk Hák in Marek Holeček za vzpon v jugozahodni steni Gašerbruma I, Japonca Kazuja Hiraide in Kenro Nakadžima za vzpon na Shispare, sedemtisočak v Karakorumu, in Francozi Frédéric Degoulet, Benjamin Guigonnet ter Hélias Millerioux za vzpon v severozahodni steni Nuptseja. Posebni omembi so si prislužili Chantel Astorga, Anne Gilbert Chase in Jason Thompson za vzpon na Nilkanth, najvišji vrh v indijskem (garhwalskem) delu Himalaje, in ameriški skalni plezalec Alex Honnold za svoj izjemni prispevek k skalnemu plezanju (lani je opravil solo vzpon v smeri Freerider v El Capitanu).

Eden od sedmih članov žirije, ki je med 58 vzponi v lanskem letu izbrala tri najboljše, je bil tudi slovenski alpinist Silvo Karo, priznanja pa bodo podelili 23. septembra na gorniškem festivalu Ladek na Poljskem.