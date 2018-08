S superpokalno tekmo odigrano v Tangirju v Maroku se bo danes ob 22. uri tudi uradno začela nova sezona španskega prvenstva. A še preden se bosta Barcelona in Sevilla udarili za prvo lovoriko v sezoni, že prihaja do zapletov, ki so posledica nedorečenih pravil. Za razliko od španskega prvenstva, kjer lahko na tekmi nastopijo največ trije nogometaši izven Evropske unije, Španske nogometne zveze (RFEF) trdi, da isto pravilo ne velja za španski superpokal.

Njihova izjava je presenetila klub iz Seville, ki se je zaradi tega sprva posvetoval s svojo pravno službo, kasneje pa sporočil, da se bodo njihovi odvetniki pritožili, če bo tekmec drevi nastopil z več kot tremi igralci izve Evropske unije. »Kršenje pravil bi lahko privedlo do tega, da ne nastopimo,« so zapisali pri Sevilli.

A kot danes poročajo španski mediji, do zapletov vsaj v teoriji bržkone ne bi smelo priti. Pri Barceloni so namreč le Malcom, Arturo Vidal in Arthur brez potnega lista ene od članic EU. Brazilec Philippe Coutinho ga je namreč pred časom pridobil prek svoje žene, ki je Portugalka, že dalj časa pa sta državljana EU tudi Južnoameričana Lionel Messi in Luis Suarez.