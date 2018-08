»Bil je velik v vsem, kar je ustvaril, umrl pa je v obkrožen z ljudmi, ki jih je imel rad,« je sporočila njegova soproga Nadira Naipaul. Zapisala je še, da je živel »življenje, polno prekrasne kreativnosti«.

Vidiadhar Surajprasad Naipaul je pisal o malih ljudeh in propadajočih cesarstvih, napisal pa je več kot 30 del, tako leposlovja, stvarne literature in biografij. Več njegovih knjig je prevedenih v slovenščino, med drugim Maser mistik in Posnemovalci.

Rodil se je 17. avgusta 1932 v prestolnici Trinidada in Tobaga Port of Spain v družini indijskih priseljencev. Študiral je angleško literaturo na univerzi v Oxfordu, leta 1953 pa se je preselil v Anglijo. Med študijem je spoznal svojo prvo ženo Patricio Hale , s katero je bil poročen do njene smrti 1996. Istega leta se je poročil z drugo ženo, s katero je bil do svoje smrti.

Znan po iskrenih in pikrih izjavah

Eno njegovih najznamenitejših del je roman iz leta 1961 Hiša za gospoda Biswasa, v katerem je popisal življenje svojega očeta, tiskarja in podeželskega novinarja. Sledili so potopisi iz Indije, Afrike in islamskih dežel.

V svojih romanih, zgodbah, esejih in potopisih je bil pogosto kritičen do novih postkolonialnih družb in izrazito polemičen do sodobne indijske družbe, islamske vere in afriške realnosti, zaradi česar so ga številni kritizirali. Glede islamske vere je denimo zapisal, da ta ljudi sili, da zavržejo svojo preteklost in s tem tudi sebe.

Tudi sicer je bil Naipaul, ki mu je britanska kraljica Elizabeta II. podelila viteški naslov, znan po iskrenih in pikrih izjavah. Nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira je na primer označil za »pirata na čelu socialne revolucije«.