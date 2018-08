Izbor »najlepšega geja Evrope« je sovpadal tudi s parado ponosa, ki se je v Poznanju na zahodu Poljske odvila dan prej. Oba dogodka sta pritegnila tudi nekaj sto protestnikov.

Poljska sicer velja za konservativno in krščansko državo, kjer mnogi homoseksualnosti ne sprejemajo. Glede na javnomnenjsko raziskavo instituta CBOS iz leta 2014 kar 70 odstotkov Poljakov meni, da so homoseksualni odnosi nesprejemljivi.

»Upam, da nam bo ta dogodek pomagal v našem boju za zagotavljanje enakih pravic, kot jih uživajo drugod v Evropi,« je za AFP povedal eden glavnih organizatorjev dogodka, Pawel Zabilski.

Tudi »Mr. Gay Europe« je dejal, da so tovrstne prireditve pomembne, vse dokler homoseksualci ne bodo spoštovani in ne bodo smeli biti to, kar so. »Dokler bo ena oseba menila tako, potem potrebujemo tekmovanja, kot je to, da iz ljudi potegnemo tisto najboljše in da jih pozovemo, da so boljši eden do drugega,« je dejal Doleschy.