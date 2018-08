Stojalo je plod tesnega sodelovanja Uniorjevih razvojnih inženirjev in Skyevih mehanikov, vsem kolesarjem pa bo na voljo še ta mesec, so sporočili iz Uniorja.

V programu že več kot 400 specifičnih orodij

Proizvajalec orodja iz Zreč je sicer opremil matične mehanične delavnice ekip Sky, iz katere prihajata zadnja zmagovalca dirke po Franciji Chris Froome in Geraint Thomas, Trek-Segafredo, Quick-Step Floors Cycling ter Movistar, in sicer z orodjem, panoji in predalniki.

Uniorjev program kolesarskega orodja obsega že preko 400 specifičnih orodij in je na voljo v več kot 60 državah po vsem svetu. Ključen projekt zadnjih dveh let je bil tudi izdaja dveh obsežnih priročnikov za servisiranje koles - skupaj tvorita preko 650 strani slikovnih in tekstovnih navodil za vse standarde koles in opreme. Izšel je v angleškem in francoskem jeziku, v pripravi pa so tudi prevodi v druge svetovne jezike.

»Priročnika sta pomembna vez za sodelovanje s šolami za kolesarske mehanike. Unior je namreč uradni partner več kot 20 šol z vsega sveta, od Kanade, Belgije, Francije, vse do Kitajske in Indije,« navajajo v zreškem podjetju, kjer so prodrli tudi na trg ZDA.