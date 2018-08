Že v soboto je bil promet po državi zgoščen, o zastojih so poročali tudi s Hrvaške in iz Avstrije. Močno obremenjeni so bili mejni prehodi s Hrvaško, kjer je bilo treba ponekod za vstop ali izstop iz države čakati tudi po dve uri. Daljši zastoj je nastal tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, popoldne so občasno tudi zapirali predor.

Na avtocestah je do zastojev prihajalo tudi zaradi del. Na štajerski avtocesti je namreč med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi del vse do danes popoldne zaprt vozni pas, zaradi zaključevanja del na vzhodni ljubljanski obvoznici pa je do srede zvečer za ves promet zaprt krak, ki od predora Golovec vodi na južno obvoznico.