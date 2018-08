Šestindvajsetletni Lestienne, ki je 2016 osvojil turnir enakega ranga v Ostravi, je za zmago prejel 9200 evrov in 80 točk, ki ga bodo na novi lestvici ATP približale njegovi dosedanji najvišji uvrstitvi - 169. mestu.

Challenger v Portorožu, ki se najverjetneje poslavlja in v naslednjih letih mesto prepušča turnirju serije WTA, pa bo v lepem spominu ostal tudi štiri leta starejšemu Italijanu, ki se je po osemnajstih polfinalih na challengerjih prvič v karieri prebil v boj za naslov. Slovensko obalo bo zapustil s 5400 evri.

Lestienne je najnižjeuvrščeni zmagovalec Portoroža. Pred turnirjem je bil na 224. mestu, njegov tekmec v finalu pa na 203. V prejšnjih petih izvedbah so trikrat slavili prvi nosilci, med njimi tudi Grega Žemlja in Blaž Kavčič, vselej doslej pa igralci, ki so bili uvrščeni med prvih 150 na svetu.

Lestienne, ki je v teniškem svetu znan tudi po stavniškem škandalu, zaradi katerega je bil 2016 kaznovan s sedemmesečno prepovedjo nastopanja na turnirjih in 10.000 dolarjev kazni, je do naslova prišel suvereno. V Portorožu je med drugimi izločil tudi prvega nosilca in branilca naslova Ukrajinca Sergeja Stahovskega in le njemu oddal en niz. Finale je dobil po uri in enajstih minutah.