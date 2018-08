»Izgredi v Charlottesvillu pred letom dni so imeli za posledico nesmiselno smrt in delitve,« je na družbenem omrežju twitter danes zapisal Trump. »Združiti se moramo kot narod. Obsojam vse oblike rasizma in nasilja. Mir vsem Američanom,« je še tvitnil Trump.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!