Ronaldo, ki je s prestopom iz Real Madrida v Juventus pred mesecem dni poskrbel za največji nogometni prestop letošnje sezone, se bo v Juventusovem dresu navijačem predstavil v majhnem mestecu Villar Perosa, ki se nahaja 40 kilometrov zahodno od Torina.

V mestu s približno 4100 prebivalci, ki se nahaja ob vznožju Alp, ima poletno rezidenco ena od najvplivnejših italijanskih družin Agnelli. Družina, ki jo mnogi označujejo za italijanske Kennedyje, ima vajeti Juventusa z izjemo obdobja okoli druge svetovne vojne v rokah od leta 1923.

Na nedeljski prijateljski pripravljalni tekmi pričakujejo več obiskovalcev, kot ima mesto prebivalcem. Na voljo je bilo namreč 5000 vstopnic, ki so že zdavnaj razprodane. Zaradi izjemnega zanimanja in navdušenja navijačev je mestece sprejelo nekaj začasnih varnostnih ukrepov, med drugim so že danes prepovedali prodajo alkohola.

Italijanski mediji so po Ronaldovem prihodu sicer ugibali, ali bo zaradi izrednega zanimanja navijačev vsakoletna tekma odigrana na večjem stadionu, a so se v Juventusu odločili, da bodo spoštovali tradicijo. Navijači lahko v intimnem vzdušju Alp svoje junake pozdravijo tudi na igrišču, kamor so vabljeni ob polčasu.

Nekoliko manj bodo sicer navijači stare dame verjetno navdušeni nad cenami vstopnic za letošnjo sezono. Kot poročajo mediji, je Juventus karte za prvo domačo tekmo v primerjavi z lansko sezono podražil za 30 odstotkov. Najcenejša vstopnica za obema goloma tako stane 55 evrov, drugih pa ni mogoče kupiti za manj kot 100 evrov. Juventus sicer še ni razkril, ali cene veljajo le za prvo tekmo ali bo podražitev obveljala skozi celotno sezono.