V okolici italijanske Ferrare sta v četrtek umrla dva človeka, ki sta se pred tem deset dni zdravila v bolnišnici. Stara sta bila 69 in 86 let. Pred tem je konec julija zaradi okužbe z virusom zahodnega Nila umrl še en človek.

V Atenah pa so v novem izbruhu okužb s tem virusom umrli trije ljudje.

Letos se je na območju grške prestolnice z virusom zahodnega Nila okužilo 60 ljudi, večino primerov pa so zabeležili v zadnjem mesecu dni. »V zadnjem tednu smo zabeležili 17 novih primerov,« so sporočili z grškega centra za nadzor in preprečevaje bolezni.

V Grčiji so izbruh okužb zabeležili že lani, ko so našteli 48 primerov in pet smrtnih žrtev.

V članicah EU so doslej okužbe z virusom zahodnega Nila zabeležili še na Madžarskem in v Romuniji, nedavno pa so žrtve tega virusa zabeležili tudi v Srbiji.

Virus zahodnega Nila se pojavlja v območjih tropskega in zmernega podnebja, primere te bolezni pa smo v preteklosti zabeležili tudi v Sloveniji. Gre za »sezonsko« bolezen, saj se se pojavlja v tistih mesecih, ko so aktivni komarji, največ od julija do septembra.

Večina okuženih bolezen preboli brez simptomov, le okoli 20 odstotkov pa jih razvije vročinsko bolezen z glavobolom in slabim počutjem, kar je glavni simptom virusa zahodnega Nila. Tudi to običajno v nekaj dneh mine.