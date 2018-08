Šarec se sicer strinja z oceno, da je v primeru manjšinske vlade zagotovo potrebnega več usklajevanja, a hkrati tudi več prostora in možnosti za sprejem dobrih predlogov opozicije. Dosedanja pogajanja o oblikovanju vlade je ocenil za naporna, a takšna pogajanja po njegovih besedah »drugačna pravzaprav ne morejo biti«.

»Da bi bila koalicija čim bolj stabilna in učinkovita, bo odvisno od vseh njenih členov. Res pa je, da bom skušal skrbeti za to, morda bom celo zahteval, da se bodo na primer po seji vlade člani koalicije vzdržali izjav, ki bi nižale bonitetne ocene vlade, če se izrazim v izrazoslovju finančnega sveta,« je napovedal.

Za koalicijske partnerje, ki se za sodelovanje v vladi odločijo prostovoljno, je po njegovem mnenju prav, da so drug do drugega korektni: »Ne pa, da se en čez drugega govori in kritizira. Pričakujem, da se nam to ne bo dogajalo oziroma da se bo dogajalo v zelo omejeni meri. V nasprotnem primeru te vlade kmalu ne bo več.«

V zvezi z razdelitvijo vladnih resorjev je dejal, da bodo, glede na to, da je njihova prioriteta krajšanje čakalnih vrst, najprej določili, komu gre ministrstvo za zdravje: »Ni nujno, da bo to pod okriljem LMŠ, a če ne bo junaka, ki bi si upal zagristi v to kislo jabolko, bomo zdravstveni resor res prevzeli mi.«