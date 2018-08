Ullricha je policija zaradi suma napada na prostitutko pridržala v petek. Kot so pojasnili na policiji, 44-letnik po incidentu ni bil v stanju, da bi ga lahko zaslišali, pozneje pa je uveljavljal pravico in se odrekel odgovarjanju na policijska vprašanja.

Po pridržanju je zmagovalec dirke po Franciji leta 1997 priznal, da je bil v času incidenta pod vplivom alkohola in drog, zato so policisti zaslišanje preložili do njegove streznitve.

Danes so na frankfurtski policiji potrdili, da je bil nekdanji kolesar sprejet v psihiatrično bolnišnico, na tožilstvu pa so pojasnili, da Ullricha preiskujejo zaradi poskusa uboja in povzročitve hudih telesnih poškodb.

Policija je še sporočila, da je 31-letna prostitutka policiji natančno opisala incident, pri čemer je zatrdila, da jo je Ullrich fizično napadel in jo poškodoval. Nekdanji kolesar naj bi jo tudi davil, »dokler se ni vse stemnilo«. Policijo je na željo spremljevalke poklicalo hotelsko osebje.

Ullrich je bil prejšnji teden zadržan tudi s strani španskih policistov, potem ko je na Mallorci vdrl na posestvo nemškega igralca in režiserja Tila Schweigerja.

V začetku tega tedna je v intervjuju za nemški Bild Ullrich dejal, da se sooča z osebnimi težavami. Med drugim je izpostavil, da je svoj davek terjala ločitev ter da otrok ni videl vse od velikonočnih praznikov. »Zaradi vsega tega sem počel stvari, ki jih danes močno obžalujem,« je povedal.

Napovedal je še, da bo zaradi ljubezni do otrok začel s zdravljenjem, pri čemer pa o podrobnostih zdravljenja ni govoril.