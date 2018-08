Industrijski indeks Dow Jones je v primerjavi s petkom preteklega tedna nazadoval za 149,44 točke oziroma 0,6 odstotka na 25.313,14 točke. Širši indeks Standard & Poor's 500 je izgubil 7,07 točke oziroma 0,2 odstotka in teden sklenil pri 2833,28 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa se je zvišal za 27,09 točke oziroma 0,3 odstotka na 7839,11 točke.

V ponedeljek so bili vlagatelji še vedno zadovoljni s poročilom ministrstva za delo iz preteklega petka o nizki stopnji brezposelnosti v juliju, pomagali pa so tudi dobri poslovni rezultati investicijskega podjetja Berkshire Hathaway. Narasla je tudi vrednost delnic Facebooka in indeksi so zmerno napredovali.

V ZDA v ponedeljek, torek in sredo ni bilo gospodarskih poročil, nadaljevale pa so se objave četrtletnih poslovnih poročil podjetij, ki so bila dovolj dobra, da se je rast indeksov v torek okrepila. Dow Jones je napredoval za 0,50 odstotka.