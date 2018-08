Na štajerski avtocesti pred zaporo pri priključku Šentjakob proti Mariboru je zastoj dolg en kilometer. Gostejši promet je tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Podgrad-Starod in Podlehnik-Gruškovje.

Prometno-informacijski center poroča tudi o čakalnih dobah na mejnih prehodih Dragonja, Podgorje, Starod, Obrežje, Rogatec, Dobovec in Gruškovje. Osebna vozila na izstop iz Slovenije na prehodu Gruškovje čakajo uro in 45 minut, na prehodih Rogatec in Starod po uro in 15 minut, na prehodu Podgorju eno uro ter na prehodu Dobovec 45 minut.

Za vstop v državo je treba čakati le na prehodu Gruškovje, in to 20 minut.

Sicer je zaradi počitnic po Evropi vse konce tedna v avgustu na cestah pričakovati povečan promet, predvsem med Avstrijo in Hrvaško v obeh smereh.