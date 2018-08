Manchestru Cityju in PSG, ki sta pred dnevi osvojila angleški in francoski superpokal, se bosta jutri zvečer z enakovredno lovoriko pridružila Eintracht ali Bayern, ki se bosta v Frankfurtu pomerila na tekmi nemškega superpokala, ter Barcelona ali Sevilla, ki bosta v Tangerju v Maroku igrala tekmo španskega, kar smo izbrali tudi za tokratni derbi. Izmed najmočnejših domačih evropskih nogometnih tekmovanj bodo tako brez prejemnika te lovorike ostali le še v Italiji, in to še lep čas – Juventus in Milan se bosta za superpokal udarila šele januarja prihodnje leto v Savdski Arabiji.

Gostovanja domačih superpokalnih obračunov na nevtralnih igriščih zunaj meja domovine torej očitno postajajo vse bolj priljubljena. Španski se bo letos »na gostovanje« sicer odpravil prvič, prav tako prvič bo v španskem klubskem nogometu, kljub temu da sprva še ni bil predviden, na tekmi sodnikom v pomoč sistem VAR, hkrati pa se bo prvič zgodilo tudi, da bo zmagovalca dala le ena tekma. Odkar so Španci leta 1982 uvedli dvoboj med državnim prvakom in zmagovalcem kraljevega pokala iz prejšnje sezone, je superpokal namreč vselej osvojil boljši z dveh tekem, ene doma in druge v gosteh, le v letih 1986 in 1987 superpokala niso organizirali, v letih 1984 in 1989 pa so lovoriko avtomatsko podelili dobitniku dvojne krone (prvenstvo in pokal). Če bi enako storili tudi letos, bi bila dobitnica superpokala Barcelona, ki je lani osvojila obe lovoriki, a zdaj že dolgo časa velja pravilo, da v tem primeru mesto tekmeca pripade finalistu kraljevega pokala, kar je bila v prejšnji sezoni Sevilla.

Na omenjeni tekmi so s kar 5:0 zmagali Katalonci, ki so ob tem Sevilli v tem prestopnem roku speljali še enega njenih ključnih členov obrambe, Francoza Clementa Lengleta, medtem ko je obratno pot, ki hkrati po treh letih pomeni tudi vrnitev v Sevillo, ubral bočni branilec Aleix Vidal. Barcelona se je medtem okrepila z »drugim« Vidalom, vezistom Arturom, ki je prišel iz Bayerna, novinca sta še Brazilca, krilni igralec Malcom in vezist Arthur, Sevilla pa je od pomembnejših okrepitev pripeljala še Francoza Ibrahima Amadouja in Jorisa Gnagnona, pred vrati naj bi bil tudi Portugalec Andre Silva iz Milana, najpomembneje pa je, da ima novega trenerja, Pabla Machina. Njegova prednost je predvsem ta, da je s svojim moštvom že v tekmovalnem ritmu, saj je sezono v ligi Evropa začel že v drugem krogu kvalifikacij in se prek madžarskega Ujpesta uvrstil v tretjega, medtem ko se je veliko igralcev Barcelone po svetovnem prvenstvu moštvu priključevalo z zamudo, denimo tudi finalisti svetovnega prvenstva v Rusiji, Hrvat Ivan Rakitić ter Francoza Samuel Umtiti in Ousmane Dembele, ki verjetno jutri še ne bodo igrali. Naj bi pa zato tekmo začel prvi zvezdnik Lionel Messi, s skupno 13 goli prvi strelec tekem za španski superpokal v zgodovini.

Sicer pa je treba omeniti, da se že ta konec tedna začenjata francosko in angleško prvenstvo, ki bo že na uvodu postreglo s poslastico, jutrišnjo tekmo med Arsenalom in Manchestrom Cityjem. Zanimivo bo tudi v sosednji Hrvaški, kjer bo jutri zvečer prvi jadranski derbi nove sezone med Rijeko Matjaža Keka, ki je sezono začela z dvema zmagama, ter Hajdukom iz Splita, ki je zbral eno samo točko.