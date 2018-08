V slovenskem morju so doslej opazili več kot 150 delfinov, stalno jih v njem živi od 70 do 100. »To pomeni, da se tukaj prehranjujejo, razmnožujejo, skrbijo za mladiče, počivajo in se igrajo,« razloži Ana Hace, geografinja, raziskovalka in članica slovenskega društva za morske sesalce Morigenos. Tistim delfinom, ki jih videvajo že vsa leta raziskovanj, pravijo kar domačini.

»To so Morigenos, Daphne, Nevio ... njih že kar dobro poznamo,« Hacetova našteje najpopularnejše slovenske delfine. Morigenosa opazijo največkrat, Daphne je najbolj akrobatska de