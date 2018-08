Rusija trdi, da so evropska pravila iz t.i. tretjega energetskega paketa, ki ločujejo energetske proizvajalce od distribucije, diskriminatorna. A je WTO večji del pritožb Moskve zavrnila in ocenila, da je ureditev EU večinoma v skladu s pravili 164-članske organizacije.

Moskva je primer sprožila v imenu državnega energetskega giganta Gazprom, ki je velik dobavitelj zemeljskega plina uniji. S pravili mu je namreč preprečila, da bi bil lastnik plinovodov, po katerih evropskim državam dobavlja plin.

EU trdi, da so njena pravila o ločevanju proizvodnje in distribucije energentov nujne za preprečitev prevelikega vpliva enega podjetja, a še vedno dopuščajo prosto konkurenco in delovanje trga.

"To je pomemben pozitiven izid za EU," je v izjavi zapisala Evropska komisija.

Je pa tudi Rusija zabeležila delno zmago, saj je WTO odločila, da določene omejitve, ki so jih ruskim energetskim podjetjem postavile Hrvaška, Madžarska in Litva, vendarle kršijo pravila. Prav tako naj bi Gazpromu neupravičeno branili dostop do nemškega plinovoda Opal.

Rusko ministrstvo za energijo je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa ocenilo, da bo sedaj lažje dobavljati plin v EU in da bo razsodba pomagala Rusiji tekmovati na evropskem trgu.