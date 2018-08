Bryan Adams po besedah organizatorjev ljubljanskega koncerta velja za enega najboljših koncertnih izvajalcev pop rocka, kar je »v živo« dokazal tudi na svojem zadnjem koncertu v slovenski prestolnici leta 2014, kjer se je ustavil ob 30-obletnici svojega ikoničnega albuma Reckless. Adams slovi kot glasbenik, ki na nastopu da čisto vse od sebe, njegov zaščitni znak pa je energičen in iskren nastop, ki vselej prepriča občinstvo.

Na turneji The Ultimate Tour predstavlja izčrpen prerez bogate glasbene kariere z naborom največjih uspešnic kot so Run To You, (Everything I Do) I Do It For You, Can't Stop This Thing We've Started, Summer of' 69, Heaven, Somebody, Have You Ever Really Loved a Woman? ter Cuts Like A Knife.

Adams, ki izvede preko 100 koncertov letno, je navdušil kritike in občinstvo že na zadnji turneji Get Up leta 2016, na kateri je po pisanju Telegrapha pokazal »izjemno energijo« in bil po navedbah Daily Expressa »klasično kul«.

Vstopnice za ljubljanski koncert bodo naprodaj od 14. avgusta.