Od jutri od 14. ure pa do srede do 22. ure bo zaradi dokončanja del na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu Malence med vzhodno in južno obvoznico za ves promet zaprt odsek od predora Golovec do izvoza Ljubljana jug v smeri iz Štajerske proti Primorski, so sporočili z Družbe za avtoceste RS (Dars).

V času zapore bo promet od galerije Strmec in skozi predor Golovec proti dolenjski avtocesti urejen po enem pasu, prav tako na približno kilometer dolgem odseku od predora Debeli hrib do izvoza Ljubljana jug iz smeri dolenjske avtoceste na južni ljubljanski obvozn