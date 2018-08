Nemška upokojenca se zagotovo strinjata, da je petek dan za zadetek. Prejšnji konec tedna sta se namreč izmuznila iz doma za ostarele ter se odtihotapila na največji heavymetalski festival na svetu Wacken Open Air. Da gospodov ni, so zaposleni ugotovili med večernim štetjem in zaskrbljeni na pomoč poklicali policijo, ki ju je malce zmedena med občinstvom našla šele ob treh ponoči. A dvojica nad uspehom iskalne akcije ni bila navdušena, še manj pa nad tem, da se mora vrniti domov. Po daljših pogajanjih sta se v spremstvu policijskega avtomobila v dom pustila odpeljati v taksiju. Ali sta pobeg in obisk festivala načrtovala in si vstopnici zagotovila že vnaprej, ni znano. Sta pa po navedbah policistov zelo uživala. Za slamanje očitno res nisi nikoli prestar.

Porast zadetih kosmatincev

Kanada bo oktobra po Urugvaju postala druga država na svetu z zakonito rekreativno rabo marihuane. In če so mnogi dvonožci nad tem navdušeni, se je težava nepričakovano pojavila drugje – pri kužkih. Veterinarji so namreč v provinci Nova Fundlandija in Labrador (oh, kako ironično) opazili velik porast zadetih oziroma s kanabisom zastrupljenih štirinožcev, ki zelenje doma ali med sprehodom zaužijejo ponesreči, na THC, glavno psihoaktivno sestavino konoplje, pa so še posebej občutljivi. Zadetim kosmatincem se zniža srčni utrip, imajo težave s hojo, na zunanje dražljaje pa se pretirano odzivajo. Tržišče z zdravili za hišne ljubljenčke je sicer polno priboljškov z vsebnostjo konoplje, a brez THC, z njimi pa starejšim kužkom lajšajo bolečine, k živčnosti nagnjene mrcine pa pomirjajo. Če ste se morebiti spraševali – mačkam se to ne more zgoditi. Po navedbah veterinarjev se marihuani, če že naletijo nanjo, izognejo v velikem loku.