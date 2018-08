»Minuli teden zame ni bil lahek. Ne le da sem sprejela težke osebne odločitve, počutila sem se tudi raztreščeno. Najbolj zato, ker sem menila, da nisem dobra mama,« je zapisala v dolgem pismu, ki je nemudoma postalo biblija vseh zaposlenih mam. V pismu je še razložila, da je izvedela, da poporodna depresija ne mine tako hitro in da lahko traja nekaj let. Zato je mame pozvala, naj o tem ne molčijo, temveč naj spregovorijo, saj je to popolnoma normalno stanje. Sama se o tem največ pogovarja s svojo sestro in mamo. »Ni čisto normalno, da se počutim, kot da za svojega otroka ne naredim dovolj. Večina mam se ukvarja s podobnimi mislimi. Zato vam povem: če imate hud dan ali teden, ni nič hudega, tudi meni se to zgodi.«

Očitno pa se Serena s čustvenimi napori materinstva in vrhunskega športa spopada tako, da se vrže v delo. Že dan po objavi pisma je predstavila novo linijo oblačil – tokrat se je odločila za oblačila iz džinsa. Sočasno je objavila, da bo kot investitorka podprla linijo ženske kozmetike za telo Billie, ki se prodaja neposredno kupcem: »Sem zagovornica popolne ženske enakosti. Zdaj pa je tako, da ženske ne le zaslužijo manj, temveč morajo tudi za kozmetiko plačevati več kot moški, saj jim zaračunajo roza davek.«

Pripravila Manja Rošini