Toda že nekaj dni zatem so odvetniki Brada Pitta sporočili, da je v teh dveh letih plačal 1,3 milijona dolarjev preživnine ter bivši ženi posodil osem milijonov dolarjev, da si je lahko kupila novo hišo, v kateri sedaj živi z otroki. Hiša, ki si jo je izbrala in kamor so se preselili sredi lanskega leta, je stala 19 milijonov dolarjev in je bila zgrajena za legendarnega filmarja Cecila B. DeMilla.

Brad Pitt je svojo bivšo soprogo še obtožil manipuliranja z mediji, češ da poskuša na ta način vplivati na izid postopkov o skrbništvu nad otroki. Igralka zahteva polno skrbništvo nad vsemi otroki, starimi od 10 do 17 let. Junija je sodišče odločilo, da lahko Pitt z otroki preživi več časa, kot mu je bilo dovoljeno sprva, a da bo v zameno za to izgubil primarno skrbništvo.

Sicer po 18 mesecih, odkar sta se uradno razšla, še ni končana niti pravda o ločitvi. Tako se, kljub temu da sta sprva oba trdila, da se te ne bo zgodilo, njuna ločitev spreminja v dolgo javno pranje umazanega perila. V skladu s tem so odvetniki Angeline Jolie že odgovorili na njegovo trditev, da je plačal preživnino, češ da igralka pričakuje, da bo plačal polovico vseh stroškov otrok in da posojilo za hišo ni preživnina, saj za posojeni denar zaračunava obresti.