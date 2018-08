Strah pred umetno inteligenco in izgubo nadzora ostaja, kljub temu pa večina zaposlenih digitalizacijo na delovnemu mestu pričakuje odprtih rok, je pokazala raziskava hiše A. T. Kearney med več kot 200 menedžerji in zaposlenimi v osrednji Evropi. Sodelujoči v raziskavi so predstavili pogled na digitalizacijo v svojemu podjetju in pričakovanja za prihodnost. Izpostavili so tudi svoje pomisleke glede digitalizacije in priložnosti, ki jih po njihovem ta obeta.

Približno 73 odstotkov menedžerjev in 82 odstotkov zaposlenih se je na digitalizacijo poslovnih prostorov odzvalo pozitivno, tistih, ki se sprememb bojijo, pa je le približno 5 odstotkov. »Pomisleki segajo od varnosti zaposlitve do dolgoročne trajnosti tradicionalnega modela poslovnega okolja. Na vprašanje, kaj vidijo kot največjo grožnjo ali nočno moro avtomatizacije in robotizacije, so kot najpogostejši odgovor podali hitro rastočo nezaposljivost oziroma konec človeštva,« pojasnjujejo v podjetju A. T. Kearney svetovanje, slovenski podružnici svetovne svetovalne družbe.

Bolj ogrožena analitična delovna mesta Glede brezposelnosti imajo določene industrije več razlogov za skrb kot druge. »Veliko število delovnih mest v intenzivnih storitvenih industrijah, kot sta gostinstvo in maloprodaja, bo najverjetneje avtomatiziranih in digitaliziranih v prihodnjih 20 letih. Sektorje, povezane s tehnologijo, pa tudi sektorje, ki zahtevajo visoko stopnjo osebne interakcije, bo digitalizacija verjetno manj prizadela,« meni Marko Derča, podpredsednik in vodja ekipe za digitalno transformacijo v vzhodni Evropi podjetja A. T. Kearney. Tudi sodelujoči v raziskavi verjamejo, da digitalizacija ne bo spodkopala delovnih mest, ki so povezana s kritičnim razmišljanjem, prodajo, strategijo in človeškimi viri, medtem ko se jim zdijo analitična delovna mesta, ki temeljijo na računalniških programih, precej bolj ogrožena. Vendar se zaposleni avtomatizacije ne bojijo, saj je povezana z avtomatizacijo ponavljajočih se nalog, izboljšano učinkovitostjo in minimizacijo napak. Dodatne prednosti zajemajo večjo prilagodljivost storitev, optimizacijo stroškov in 24-urno razpoložljivost strankam.