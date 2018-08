Audijev A4 allroad je eden boljših avtomobilov, ki so trenutno na trgu v tem segmentu. Pri njem so karavanskemu modelu A4 nadeli malo bolj terenski pridih, a glej ga zlomka, vseeno se odlično znajde na urejenih cestah. Šalo na stran, kaj drugega od tega avtomobila tudi ne bi pričakovali, saj se ponaša z vsem, kar odlikuje vozila te znamke. V dolžino meri 4,75 metra, kar prinaša tudi 505 litrov prtljažnega prostora, zaradi česar prav nič ne trpi pri svojih tovornih zmogljivostih. Je pa res, da A4 allroad ne želi biti prtljažni čudež, saj se znajde zelo dobro v povsem drugačnih vlogah. Tako je zelo okreten, vozniku dejansko »sede« v roke isti trenutek, ko se usede vanj, že po nekaj sto prevoženih metrih pa se počuti, kot da v tem avtomobilu sedi že zelo dolgo. Domačnost, sodobnost in enostavno odlična tehnika so nekaj, česar ne moremo in ne želimo spregledati. Pika na i pa je pogonski sklop, dvolitrski dizel s 163 konji (120 kilovati) je namreč naravnost idealno povezan s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom, tako da voznikovo delo postane že kar zabavna rutina, uživa tudi v odzivnosti in živahnosti (do stotice denimo pospeši v 8,3 sekunde). Konec koncev je tudi poraba več kot zmerna: 5,7 litra je za to moč in štirikolesni pogon zelo vzpodbudna številka.

Seveda na manj urejenih cestah tudi zmore veliko, a njegovo domače okolje ostajajo urejene ceste, te pa obvladuje naravnost mojstrsko. Odlično požira vse neravnine in luknje, na drugi strani deluje nežno in uglajeno ter potnike udobno prepelje od ene točke do druge. Voznikovo delovno okolje je ravno prav »napolnjeno« z vsemi novostmi, ki jih danes avtomobil tega kova mora imeti, tudi že omenjeni motor ne skriva moči, tako da mora voznik sem ter tja vseeno bolj pozorno spremljati merilnik za hitrost, sicer je hitro v »rdečem« območju, pa se tega niti ne zaveda.

Tudi končna izdelava je nekaj, kar lahko mnogi drugi avtomobili temu audiju le zavidajo, vse sestavine se enostavno ujamejo v homogeno celoto, h kateri dejansko človek ne more imeti nobenih pripomb. Ker je ta audi tudi videti dobro, ne le, da se tako pelje. Ravno prav je na eni strani uglajen, na drugi malo bolj agresiven, pa spet eleganten ter z drugega zornega kota dinamičen. Pravi vsestranski avto, ki zna zadovoljiti še tako zahtevne in včasih nezdružljive okuse, a te so znali Audijevi inženirji ujeti v odlično predjed, glavno jed in poobedek, vse v enem in vse v najboljši možni meri. Le po obedu seveda natakar vedno prinese tudi račun. Tukaj pa včasih malce zaskeli celotna pojedina, saj je 47.560 evrov vseeno visoka vsota, pa čeprav zanjo dobite tudi precej dobro opremljen avto, ki ima obilico varnostnih, nekaj udobnostnih in nekaj tudi različici allroad lastnih dodatkov (17-palčna aluminijasta platišča, ksenon plus, dekorativni elementi…). Toda kot radi rečejo sladokusci: naj stane, samo da je dobro in da vemo, za kaj smo porabili denar. Pri tem A4 allroadu veste za vsako najmanjšo začimbo, ki je celotno zgodbo pripeljala tako rekoč do vrhunca. Pri Audiju imajo dobre kuharje in ne glede na vse so lahko nanje upravičeno ponosni. Vozniki so jim lahko hvaležni, pa čeprav morajo po oblizovanju prstov obvezno malce globlje seči v žep.