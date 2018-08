No, pa še nekaj je bilo. Med drugim je namreč odlika omenjenega taksija ta, da je v notranjosti zelo prostoren, in ravno glede tega nas je 500L najbolj pozitivno presenetil. Sploh glede na to, da v dolžino meri le 4,27 metra, na katerih je ponujal dovolj prostora tudi petim odraslim potnikom, pa še za njihovo prtljago je bilo v solidnem, 400-litrskem prtljažniku, ki ima za nameček dvojno dno, dovolj prostora. A ker čarovniki Fiatovi razvojniki vseeno niso, je jasno, da je za opisano obilico prostora kompromis pač potreben. Naredili so ga pri sedežih, ki imajo sorazmerno kratek sedalni del, sprednja pa sta tudi sicer dokaj majhnih dimenzij, zaradi česar lahko trpi udobje višjih voznikov na daljših vožnjah. Ob tem ne zagotavljata niti pretirano veliko oprijema med hitrimi spremembami smeri ali dinamično vožnjo, a ta temu avtomobilu tudi sicer ne diši najbolj, saj je volanski mehanizem precej »mlahav«, zato se 500L bolje počuti pri umirjenih vožnjah. Kar pa je absolutno logično, saj spada med počasi izumirajočo vrsto enoprostorcev. Res pa je, da je bil testni primerek, kot pove njegova priponka cross, malce »terensko« ozaljšan in je z različnimi dodatki deloval bolj robustno, zato bo vsaj malce bolj pisan na kožo tistim, ki radi sledijo trendom.

Ni pa le terenski videz vse, pri čemer bi testnežu lahko poiskali stične točke s tako priljubljenimi SUV. Fiat 500L cross tako denimo omogoča tudi spremembo voznega načina, pri čemer lahko izbiramo med normalno, »traction+« za površine, kot sta blato in sneg, ter »gravity control« za ohranjanje stalne hitrosti na vzpenjajočih in spuščajočih se strminah. Zadovoljil pa bo tudi tiste, ki imajo radi višji položaj sedenja in v vse smeri zelo pregledne avtomobile, torej pri vsem tistem, kar mnogi naštevajo med glavnimi prednostmi športnih terencev. Ob tem pa ima v primerjavi z večino še marsikaj več – denimo številne uporabne odlagalne prostore v kabini, kamor boste lahko odložili drobnarije, kot so telefon, očala in podobno.

Kot že omenjeno fiat 500L z voznimi lastnostmi ravno ne navduši, a smo bili vseeno daleč od tega, da bi bila vožnja z njim v kakršnem koli smislu neprijetna. Je pa treba ob tem vseeno malce pograjati glasnost motorja – ta je bil pri testnežu najmočnejši dizelski v ponudbi, 1,6-litrski s 120 konji (88 kilovati). V kabini se ga namreč kar precej sliši brbotati tudi pri mirni vožnji, pri pospeških pa še toliko bolj. In ko že govorimo o pospeških – goli podatek o tistem do stotice, ki se ustavi pri 12 sekundah, mu naredi kar malce krivice, saj se nam je zdel avto precej poskočen in odziven tudi pri avtocestnih hitrostih. Poraba pa je bila na testu v mejah pričakovanega, ni niti navdušila niti razočarala – 6,4 litra na 100 kilometrov vožnje.

Bolj kot v sami vožnji torej fiat 500L cross blesti pri prostornosti, uporabnosti in privlačnem videzu, tudi v notranjosti, kjer bi se znal kdo obregniti le ob veliko količino trde plastike. Ob ponujenem 2000-evrskem popustu stane 20.490 evrov, kar je za to, kar ponuja, in ob bogati opremi, pri kateri nismo pogrešali praktično ničesar, korektna cena.