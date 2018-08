Psi lajajo, karavana gre naprej?

V naši državi imamo kar veliko problemov. V sedanjosti. Trenutno s sestavljanjem vlade. Po nepotrebnem se ukvarjamo s preteklostjo, ki se je ne da spremeniti. Želijo pa nekateri korenito »popravljati« poglede nanjo. Seveda nam lahko novi podatki pokažejo realnejšo sliko, ne morejo pa zamenjati bistva: kolaboranti so bili kolaboranti in so s tem zagrešili zločin (kot so bili zločin tudi v veliki meri povojni poboji), partizani pa so se borili proti okupatorju. Njim se lahko zahvalimo, da zdaj sploh imamo samostojno državo. To osnovno resnico bi morala negovati tudi RTV Slovenija in jo pri svojih oddajah upoštevati.